Sommernacht der Operette

In original historischer Kleidung füllt die „Original Wiener Strauss Capelle“ in jeder Saison mehrfach die größten und schönsten Konzerthallen dieser Welt wie die „Shanghai Concert Hall“, das „Odeon des Herodes Atticus“ in Athen, das „Amazonas Opernhaus Manaus“ oder den berühmten „Bolschoj-Saal“ des Tschaikowsky-Konservatoriums Moskau.

Gemeinsam mit Solisten der Festspiele und unserem Festspielchor wird dieser Sommerabend, umrahmt von der zauberhaften Atmosphäre des Zwingenberger Schlosses, für alle Operettenfans zu einem unvergesslichen Erlebnis werden!