27. Sommernachts Open Air Kino

Im außergewöhnlichen Ambiente des Fellbacher Rathausinnenhofs wird dieses Jahr zum siebenundzwanzigsten Mal ein echtes Open-Air-Kinofest gefeiert. Als eines der traditionsreichsten und stimmungsvollsten Open-Air-Kinos der Region verbindet das Fellbacher Sommernachtskino wie immer sorgfältige Filmauslese und exzellente digitale Technik in Bild und Ton. Wie es das Publikum gewohnt ist, hat sich der Verein Kinokult gemeinsam mit dem Kulturamt große Mühe gegeben, einen Klassiker, einen Familienfilm, eine Preview und internationale Filmkunst mit Publikumsfilmen zu kombinieren. Wie vor sieben Jahren mit großem Erfolg gestartet, wird es auch in diesem Jahr an jedem Abend einen zum Hauptfilm passenden Vorfilm geben.

Eröffnet wird das diesjährige Open-Air-Kino mit dem Klassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ (Sa 12.8.), der im Rahmen des Europäischen Kultursommers der Stadt Fellbach gezeigt wird. Als stilprägender Italowestern des legendären Sergio Leone mit der nicht minder legendären Filmmusik von Ennio Morricone kann in epischer Western-Romantik geschwelgt werden. Zu den diesjährigen Highlights gehört der Oscar-Film „La La Land“ (So 13.8.). Das bittersüße Musical lebt nicht nur von etlichen Anspielungen auf Vorbilder der Filmgeschichte sondern auch von den zwei überaus charmanten Hauptdarstellern Emma Stone und Ryan Gosling. Als Preview sicherte sich Kinokult „Tulpenfieber“ (Sa 19.8.). Die aufwändige Romanverfilmung entführt das Fellbacher Publikum ins Amsterdam des Jahres 1630, in eine gefährliche Liebesgeschichte und die Welt der Malerei. Zwei unglaublich wahre Geschichten kamen in diesem Jahr ins Kino: „Mein Blind Date mit dem Leben“ (Mo 14.8.) erzählt von Saliya Kahawatte, der sich von seiner fortschreitenden Seh-Behinderung nicht ausbremsen lässt. Ebenso wahr und ebenso unglaublich ist „Lion – Der lange Weg nach Hause" (Di 15.8.), die Geschichte von Saroo Brierley. Als Kind lebte er alleine in Kalkutta auf der Straße, wurde von einer australischen Familie adoptiert und suchte als Erwachsener mit Hilfe des Internets sein Heimatdorf. Und natürlich haben unsere französischen Nachbarn wieder schöne Filme: In „Zum Verwechseln ähnlich“ (Mi 16.8.) adoptiert eine schwarze Familie ein weißes Baby, was ihre eigene Toleranz auf eine besondere Probe stellt. Und in „Der Wein und der Wind“ (Fr 18.8.) erleben wir den Lauf eines Jahres im Weinberg, der von drei Geschwistern geerbt wurde. Ein sinnliches, komisches, trauriges und schönes Filmerlebnis. Als Familienfilm wird „Ich, einfach unverbesserlich 3“ (Do 17.8.) wieder jung und alt begeistern. Mit Unterstützung der Minions wird Oberschurke Gru auch dieses Mal wieder gegen noch diabolischere Schurken ankommen. Um den Ausflug erschwinglich zu halten, setzen die Kinomacher wieder auf einen ermäßigten Eintrittspreis von 7,50 Euro für Groß und Klein.

Sa 12.8. Klassiker: Spiel mir das Lied vom Tod von Sergio Leone (Italien/USA 1968)

So 13.8. La La Land von Damien Chazelle (USA 2016)

Mo 14.8. Mein Blind Date mit dem Leben von Marc Rothemund (BRD 2016)

Di 15.8. Lion – Der lange Weg nach Hause von Garth Davis (Australien/GB/USA 2016)

Mi 16.8. Zum Verwechseln ähnlich von Lucien Jean-Baptiste (Frankreich 2016)

Do 17.8. Familienabend: Ich, einfach unverbesserlich 3 von Pierre Coffin u.a. (USA 2017)

Fr 18.8. Der Wein und der Wind von Cédric Klapisch (Frankreich 2017)

Sa 19.8. Preview: Tulpenfieber von Justin Chadwick (USA 2017)

Veranstaltet wird das Fellbacher Sommernachts-Open-Air-Kino von Kinokult e.V. den Betreibern des Orfeo-Kinos in Fellbach-Schmiden, in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Fellbach.

Filmbeginn: 21.15 Uhr, Platzöffnung: 19.30 Uhr