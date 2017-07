Am Ende des Sommers feiert Schwäbisch Hall die Nacht der Nächte. Der langgestreckte Stadtpark entlang des Kochers verwandelt sich in ein zauberhaftes Lichtermeer: 25.000 Lichterbecher in fantasievollen Ornamenten und 2.000 bunte Lampions in den alten Bäumen sorgen für ein atemberaubendes Lichtermeer und Romantik pur!

Die Livebands, der Siedersfackeltanz, verschiedene Lichtinstallationen und das Musikfeuerwerk - all dies macht den Reiz des Sommernachtfestes aus.

Tanzen Sie vor den Bühnen, genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten, flanieren Sie gemütlich durch den Stadtpark oder treffen Sie sich mit Freunden und Bekannten am "Siedersgockel" zu einem Gläschen Wein.In jedem Fall verspricht das Sommernachtsfest einen unvergesslichen Abend!

14.30 Öffentliche Stadtführung Treffpunkt: Marktplatz

20-1.00 Live-Musik:

- auf dem Festplatz Unterwöhrd "Purple Heart"

- auf der mittleren Bühne "Agua Loca"- auf der hinteren Bühne bei der Taubenhausinsel"Magic Acoustic Guitars"

20.30 Öffentliche Stadtführungen "Laufen und Staunen im Fackelschein"Treffpunkt: Marktplatz, Gebühr: Erwachsene 7,00 €, Jugendliche 12-16 Jahre und Studierende 4,00 €, Kinder unter 12 Jahren frei

21.30-23.30 Kostenloser Poi Workshop bei der mittleren Bühne. Eine kostenlose Mitmachaktion für Jedermann mit tollen Fotomotiven.

Mit diesen Leuchtbällen kann man nachts wunderschöne 3D-Lichteffekte kreieren

21.30-22.15 Fackeltanz des "Großen Siederhofes" auf dem Grasbödele

23.30 Romantisches Feuerwerk