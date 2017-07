Sommerstraßenfest in Eberbach

Die lange Einkaufsnacht mit Unterhaltung und Genuss in Eberbach.

Von 20:00-23:00 Uhr spielt die seit 1984 in der Rhein-Neckar-Region präsente Band BLACK STUFF auf der Bühne beim Bahnhof.

Infos zu Black Stuff:

Der Bandname deutet den Musikstil an: Ein musikalisches Gebräu auf Basis vorwiegend schwarzer R&B Vorbilder erdiger, groovender Blues vom Feinsten, gewürzt mit deftigen Soul Elementen, einer Prise Rock sowie einer gehörigen Portion Funk.

In einer ausgewogenen Mischung werden Titel des Genres mit eigenständigen Arrangements neu interpretiert und nicht einfach nur gecovert.

Zu den Künstlern, die gerne interpretiert werden gehören: B.B. King, The Blues Brothers, Gary Moore, Albert Collins, Etta James, Wilson Pickett, The Commodores, Huey Lewis, Taj Mahal, Stevie Wonder, Tower of Power, Tina Turner, Aretha Franklin, Average White Band, Robben Ford, Delbert McClinton, Tommy Castro und viele andere mehr ...

Black Stuff steht für eine äußerst abwechslungsreiche "handgemachte" Musik, die mit enormer Spielfreude in einer energiegeladenen Performance dargeboten wird.