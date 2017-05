Sommertheater meets Streetart

Auch Hegel, Hölderlin und Schelling waren mal jung. Als sie 1788 im Ev. Stift in Tübingen ein Zimmer teilten, waren Hegel und Hölderlin 18 und Schelling gerade mal 13 Jahre alt. Was sie so umtrieb, damals, ein Jahr vor der Französischen Revolution, darum soll es im diesjährigen Sommertheater des Theater Lindenhof gehen. Regisseur Philipp Becker will auch optisch klar machen: da geht es um drei junge Rebellen. Zusammen mit Künstlerin und Bühnenbildnerin Anna Jacobi soll das Foyer des Veranstaltungsortes im alten Güterbahnhof mit Graffitis gestaltet werden. Das Theater lädt Graffiti- und Streetart-Künstler (egal ob Anfänger oder auch erfahrene) zum Mitmachen ein und stellt für die Kunstaktion 100 Spraydosen zur Verfügung.

Start des Kunstprojekts ist am Freitag, 16. Juni ab 15 Uhr. Auch am Samstag, 17. Juni und Sonntag, 18. Juni darf jeweils ab 11 Uhr kräftig weiter gesprüht werden. Wer mitmachen möchte sollte sich voher bei Julia Hausch (kbb@theater-lindenhof.de, Tel. 07126/92 93 10 oder 0160 94 8042 93). vom Theater Lindenhof melden.

Der Eingang ist ausgeschildert. Jeder der Lust hat legal zu sprayen ist herzlich willkommen.