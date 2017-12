Am Montag, 13. November 2017, wird um 19 Uhr im Alamannenmuseum die Sonderausstellung "Götterfiguren aus Holz – ein Kunstprojekt der Klasse 11 des Peutinger-Gymnasiums Ellwangen" eröffnet.

Im Rahmen eines Holzbildhauer-Workshops unter Anleitung von Werner Kowarsch, Bürgermeister a.D. der Stadt Lauchheim und zugleich Vorsitzender des Fördervereins Alamannenmuseum Ellwangen e.V., hat der Kunstkurs von Kunstpädagogin Silke Schwab-Krüger seit April 2017 auf Initiative und mit Unterstützung von Museumspädagogin Sigrid Radler ein halbes Jahr lang jeden Donnerstag im Alamannenmuseum mit dem Werkmaterial Holz gearbeitet.

Die in diesem Rahmen entstandenen, wirklich beeindruckenden Ergebnisse der 17 Schülerinnen und Schüler sind ab 13. November im Eingangsbereich und in der Dauerausstellung des Museums zu bewundern. Die "Schwäbische Post" schrieb in ihrem kürzlich erschienenen Stadtmagazin "Ellwangen": "Für 17 Schülerinnen und Schüler des Peutinger-Gymnasiums war die künstlerische Auseinandersetzung mit den Alamannen, ihren Göttern Thor und Odin, mit heidnischen und christlichen Symbolen ein nicht alltägliches Erlebnis." Die Schülerarbeiten werden bis zum 14. Januar 2018 im Alamannenmuseum gezeigt.