Sonderausstellung "Steinzeit - die Anfänge der menschlichen Kultur"

Unter dem Motto „Steinzeit - die Anfänge der menschlichen Kultur wurde vom Kirchberger Arbeitskreis Geologie und Archäologie eine Jahres-Ausstellung im Sandelschen Museum in Kirchberg/Jagst vorbereitet. Diese Sonderausstellung begnügt sich nicht mit den von Arbeitskreismitgliedern in Hohenlohe-Franken gefundenen Werkzeugen aus Feuerstein (Keuperhornstein), sondern eröffnet einen allgemeinen, grenzüberschreitenden Blick auf die menschliche Kultur der Steinzeit. Im Mittelpunkt steht die bisher noch nicht gezeigte steinzeitliche Sammlung des Kriegsgerichtsrats Theodor Sandel (1861 – 1927). Er ist Stifter und Namensgeber des Kirchberger Museums. Seine Sammlung beinhaltet fast ausschließlich jungsteinzeitliche Funde aus der Zeit der Pfahlbauten. In der Kirchberger Steinzeitausstellung werden überwiegend originale Fundstücke gezeigt, wobei das älteste Exponat rund 1,2 Mio. Jahre alt ist. Rekonstruktionen von Sicheln und anderen Geräten geben einen Eindruck vom Gebrauch der Werkzeuge. Leihgaben anderer Museen sowie Gebrauchsgegen­stände und Schmuck runden die Ausstellung ab.

Die Ausstellung kann bis 7. Januar 2018 sonn- und feiertags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Sandelschen Museum besichtigt werden