Sonderausstellung: Zwischen gestern und heute

Artenvielfalt zu erhalten ist lebenswichtig für den Menschen. Doch gerade die Landwirtschaft scheint mit diesem Ziel oft in Konflikt zu stehen, zum Beispiel durch Monokultur-Anbau. Nachhaltig genutzte Kulturlandschaft leistet dagegen einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt. Dieses Spannungsfeld steht im Mittelpunkt einer Sonderausstellung im Deutschen Landwirtschaftsmuseum. Unter dem Motto „Zwischen gestern und heute - Landwirtschaftliche Vielfalt nutzen und bewahren“ zeigen die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die Bedeutung der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern in Bild- und Texttafeln.

Die Ausstellung läuft bis Sonntag 24. September 2017.

Eintritt am Tag der Offenen Tür frei, regulärer Museumseintritt: 4 Euro (Kinder über 6 Jahre: 1 Euro)