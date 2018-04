Sonderführungen im Weygang-Museum

Am Sonntag, dem 13. Mai, steht der internationale Museumstag unter dem Motto: Neue Wege, neue Besucher.

Vier Museumsführer haben sich für die Besucher dazu was ganz Besonderes ausgedacht: Sie zeigen ihre »Lieblingsstücke« aus dem Museum und was sie persönlich damit verbindet. Sonderführungen finden um 11.30 Uhr, 12.30 Uhr und 13.30 Uhr statt. Ursula Kronawitt zeigt das Wachsbild »die drei Grazien«, - was verbirgt sich hinter den nackten Damen? und »Terra Sigillata«- eine Keramikart der Römer, die bis heute noch Rätsel aufgibt. Heinz Sodeik zeigt den Besuchern die »Zunft- Schleifkanne« – ein Prunkstück aus Zinn. Was oder wer wurde geschliffen? und »Fayence-Teller« mit z.T. sehr derben Sprüchen: »Wenn die Jungfern werden alt – wird das Bett dann auch schnell kalt«. Elisabeth und Jürgen Schmid werden um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr den »Brautbecher« - ein Symbol für die Liebe, Treue und Hoffnung auf das große Glück und das »Das Zunftzeichen der Zinngießer im Königreich Württemberg« vorstellen. Oft sind es gerade die unscheinbaren kleinen Objekte, die bei genauerem Hinsehen viel Interessantes und Wissenswertes bieten. sob