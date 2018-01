Sonderführung im Rahmen des Weltgästeführertags zu Adam Hörber

Die Tauberstadt im 30-jährigen Krieg und wie Adam Hörber mit seinem Schauspiel "Der Meistertrunk" Geschichte schrieb.

2018 jährt sich der Beginn des 30-jährigen Krieges zum 400sten Mal. Aus diesem Anlass wollen wir die Geschichte und den Verlauf dieser europäischen Urkatastrophe näher beleuchten und aufzeigen wie sich ein regional begrenzter Konflikt zwischen der Pfalz und Böhmen zu einem gesamteuropäischen (Religions-) Krieg entwickelt hat. Hierbei sollen sowohl militärische Themen wie z.B. die Waffentechnik und Verteidigungsanlagen, als auch die sozialen Auswirkungen wie Hungersnöte, Verelendung großer Teile der Bevölkerung, Elendsprostitution (Marketenderinnen) und das daraus resultierende gewaltige Trosswesen zu Sprache kommen. Insbesondere interessieren uns jedoch die Geschehnisse in Rothenburg. Zwar spielt die Stadt in einer Gesamtschau des 30-jährigen Krieges sicher keine wichtige Rolle, aber dennoch war dies eines der einschneidendsten Ereignisse in ihrer Geschichte. Bis dahin war Rothenburg eine zumindest leidlich bedeutende Stadt, doch die Einnahme durch die Truppen unter Tilly führt zu einer Verarmung und zum Fall in die Bedeutungslosigkeit. In den nun folgenden mehr als 200 Jahren bleibt das mittelalterliche Stadtbild, da sowohl die Notwendigkeit als auch die finanziellen Mittel für größere Veränderungen fehlten, weitgehend erhalten. Dies erweist sich im ausgehenden 19. Jahrhundert als wahrer Segen - der nun einsetzende Fremdenverkehr führt zu einem gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung. Um den Touristen eine weitere Attraktion zu bieten, verfasst der Glasermeister Adam Hörber aus der Meistertrunklegende das im Jahr 1881 uraufgeführte historische Schauspiel "Der Meistertrunk", die Geschichte wie Rothenburg im Jahr 1631 durch einen gewaltigen Trunk des Altbürgermeisters Georg Nusch gerettet wurde. Dieses Theaterstück hat in der Folge die Wahrnehmung der historischen Ereignisse stark beeinflusst. Wir wollen nun versuchen aufzuzeigen, wo die historisch belegbare Wahrheit aufhört und in Dichtung übergeht - Adam Hörber, sicherlich ein Mensch der Geschichte schrieb.