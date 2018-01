Sonderführung im Rahmen des Weltgästeführertags zu Arthur Wasse

Sehr pittoresk geht es mit Regina Däschner und Jutta Rohn auf die Spuren von Arthur Wasse. Im Rathaus Lichthof zeigen die beiden bekannte Bilder und erzählen die Geschichte des Engländers, der von 1885 bis zu seinem Tod 1930 in Rothenburg lebte. In der Zeit des 1. Weltkrieges galt er als unerwünscht. Die Stadt erbte seinen Bildernachlass und diese Bilder sind eine eindrucksvolle Widmung an seine "Wahlheimatstadt" Rothenburg.