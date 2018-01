Sondergastspiel: Maria Kaulbarsch: Talkin’ Ella

100 Jahre alt wäre Ella Fitzgerald dieses Jahr geworden. Anlässlich dieses einzigartigen Jubiläums lädt die Sängerin Maria Kaulbarsch zusammen mit dem Trio um den Pianisten Nicolas Hering dazu ein, sich dieser großartigen Künstlerin auf besondere Art und Weise zu nähern.

Die vier jungen Musiker haben sich das Ziel gesetzt, hörbar und erlebbar zu machen, wer Ella Fitzgerald war - nicht nur als Musikerin, sondern vor allem auch als Mensch.

Zwischen Ella-Klassikern wie „Lady be good“ oder „It don’t mean a thing if it ain’t got that swing“ werden Geschichten und Anekdoten aus dem Leben der First Lady of Jazz erzählt, die den Zuhörer auf eine unterhaltsame biografische Reise schicken.

Das Quartett haucht dabei sowohl bekannten wie auch eher verborgenen kompositorischen Schätzen neues Leben ein. Ein Konzertabend, bei dem das Publikum die Sängerin, die trotz ihrer weltweiten Berühmtheit für so viele zeitlebens ein Geheimnis blieb, hautnah erleben wird.