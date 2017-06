Sonderkonzert Heidelberger Frühling

Johannes Brahms:15 Romanzen aus Ludwig Tiecks »Die schöne Magelone« op. 33 für eine Singstimme und Klavier(in einer Fassung von Martin Walser)

Die Schöne Magelone ist gewissermaßen Brahms’ einzige – imaginäre – Oper. Martin Walsers Neufassung, die er für das von ihm bewunderte Duo Christian Gerhaher und Gerold Huber geschrieben hat, tastet die Handlung nur behutsam an und lässt den Tieck’schen Originaltext wie ein Palimpsest durch seine eigene Sprache hindurchschimmern. So entsteht ein literarisch-musikalisches Stimmengeflecht, in dem sich spätmittelalterlicher Volksbuchton, frühromantische Poetisierung, musikalische Szenik des 19. Jahrhunderts und moderne erzählerische Ironie polyphon überlagern. (Dieter Borchmeyer)