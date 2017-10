Sonderkonzert HochKlang

Großartige Werke des sinfonischen Repertoires interpretieren Studierende der Musikhochschule Stuttgart im Rahmen des Hochschulkonzertes. Mit Edward Elgars legendärem Violoncellokonzert und Tschaikowskis 5. Sinfonie erwartet Sie ein spannendes Programm. Lassen Sie sich anstecken von der unbändigen Spielfreude der jungen Musiker!

Das HochschulSinfonieOrchester der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart steht als größter Klangkörper im Zentrum der professionellen Orchesterausbildung. Unter der Leitung des Dirigenten Per Borin wird an diesem Abend auch die junge australische Cellistin Sarah Kim zu erleben sein, die am Beginn einer vielversprechenden Karriere steht.