Sondervorstellung im Kino Neckarelz: Paula

Mitte Juni startete der Seniorenbeirat Mosbach mit seiner Idee, einen regelmäßigen Filmnachmittag für Senioren anzubieten. In Kooperation mit der Kinostar Theater GmbH wurde im Kino Neckarelz der ergreifende Liebesfilm „A United Kingdom“ aus dem Jahr 2016 vorgeführt, welcher auf außergewöhnlichen wahren Begebenheiten basiert. Leider blieb die Besucherzahl hinter den Erwartungen des Seniorengremiums zurück, was allerdings nicht dem Film, sondern dem heißen Tag geschuldet war. Unabhängig davon stießen sowohl die Vorführung als auch die Idee regelmäßiger Filmangebote für Senioren auf ein begeistertes Publikum. Der Kinotreff soll nun dauerhaft an jedem zweiten Mittwoch eines Monats stattfinden. Für den 9. August ist der Film „Paula“ vorgesehen. Die Vorführungen beginnen jeweils um 14:30 Uhr. Mit einem moderaten Eintrittspreis von 5 € hofft der Seniorenbeirat Mosbach auf eine zunehmende Resonanz bei der älteren Bevölkerung und würde sich über einen regen Besuch freuen.