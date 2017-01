Das Regelwerk des Songslams ist einfach: 6 mutige Liedermacher treten mit allem, was man in sechs Minuten gesungen kriegt, gegeneinander an. In den Vorrunden entscheidet die Publikumsjury, im Finale das Applausometer.

Der Songslam im Merlin ist Kult – rechtzeitig Karten kaufen.

Dieses Mal mit dabei: Marco Cianci, Andy Wilsing, Sofia & Aleksi, Lisa Moll, Dienstag is Damensauna, Quiet Lane.