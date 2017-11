'Seventies' stimmt, beschreibt aber 'Sonic Love' nur zum Teil. Sie sind Glam UND Funk, Hardrock UND Disco, Deep Purple UND Mothers Finest.Der in unserer Region bekannte Sänger und Gitarrist Boris Kunz (Moria, The Beatless) und seine drei Mitmusiker aus dem Raum Tübingen sind einzeln Solisten, gemeinsam aber ein Erlebnis...Immer ganz nah am Lebensgefühl der Siebziger, ohne Klamottenkitsch, dafür durch großartige Versionen großer Songs.