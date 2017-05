SONNENTANZ 2017

Donnerstag, 15.06.17 - 12:00 Uhr Hip Island , Heilbronn

Riecht Ihr es auch? Sommer liegt in der Luft! Da fackeln wir nicht lange, sondern rufen hier und jetzt die Open Air-Partysaison aus! Was bietet sich da besser an, wie der SONNENTANZ ?! Um die heiße Partyzeit standesgemäß einzuläuten, haben wir auch gleich ein Line Up geschnürt, das sich gewaschen hat: Gleich drei Main Acts kommen auf den Strand, um mit Euch bis tief in die Nacht zu feiern und es werden noch einige dazukommen! Ein perfektes Date also für Sonnenanbeter und Nachtschwärmer!

Line UP:Felix Kröcher [Swinque] Anthony Rother [NEXTDATA | Datapunk | Psi49Net] Anna Reusch (bouq / MFM Booking)Tom Hades [Swinque / Rhythm Convert(ed)]SHDW & Obscure Shape (From Another Mind / Stuttgart)SASCH BBC (Hafen 49/Loft)Easy L. (Beach of Love)