Sonnentanz 2018

Line UP:Felix Kröcher / Terminal M / SuaraPappenheimer / Abfahrt WürzburgTom Hades / Sleaze RecordsAnna Reusch / Bouq / MFM BookingMÖWE / Armada Music / WienSHDW & Obscure Shape / From Another Mind

Riecht Ihr es auch? Sommer liegt in der Luft! Da fackeln wir nicht lange, sondern rufen hier und jetzt die Open Air-Partysaison aus! Was bietet sich da besser an, wie der SONNENTANZ ?! Um die heiße Partyzeit standesgemäß einzuläuten, haben wir auch gleich ein Line Up geschnürt, das sich gewaschen hat: Gleich sechs Main Acts kommen auf den Strand, um mit Euch bis tief in die Nacht zu feiern! Ein perfektes Date also für Sonnenanbeter und Nachtschwärmer!