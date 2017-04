Bei der Stadtführungsreihe „Sonntags in der City“ wird die Bahnhofsvorstadt erkundet

Das Bahnhofsviertel im Wandel der Zeit

„Die Bahnhofsvorstadt im Wandel“ ist das Thema der Sonntagsführung am 23. April. Stadtführerin Elke Winkler gibt einen Eindruck vom Leben in der Bahnhofsvorstadt, zu einer Zeit, als sich von dort aus die Industrialisierung Heilbronns entwickelte. Vom Hauptbahnhof entlang des einstigen Prachtboulevards Bahnhofstraße geht die Tour vorbei an alten Villen und neuen Gebäuden zum ehemaligen Heilbronner Bahnhof in der Bahnhofstraße Nummer 8.

Gemeinsam werden im Bahnhofsviertel ehemalige Industrieansiedlungen aufgespürt, die heute kulturelle Einrichtungen beherbergen. Am Hammelwasen geht es um neue Bildungsstätten und zum Abschluss lernen die Teilnehmer ein Kleinod der Heilbronner Festkultur kennen.

Der Treffpunkt bei dieser Führung ist um 15 Uhr vor dem Hauptbahnhof. Der Preis beträgt pro Person 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Die Mindestteilnehmerzahl ist 5.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Information in der Kaiserstr. 17 unter Telefon 07131 56 22 70 oder per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de sowie online unter www.heilbronn-marketing.de.