Sonntagsführung über den Dächern der Stadt

× Erweitern Rathaus Heilbronn Von Memorino - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16726986

Die Themenführung „Heilbronner Türme in der Dämmerung“ am Sonntag, 12. November um 16 Uhr ist eine besondere Führung: Sie bietet aus ganz unterschiedlichen Perspektiven faszinierende Aussichten über die Stadt.

Zu Beginn steht ein Besuch der Ehrenhalle im Rathausinnenhof auf dem Programm. Anschließend besteigen die Teilnehmer gemeinsam mit Stadtführerin Bettina Kruck-Hampo den Hafenmarktturm, den Turm der Kilianskirche und den Götzenturm. Dort erfahren sie nicht nur viel Wissenswertes zu Heilbronn und seinen wichtigsten Türmen, sondern lernen die Stadt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennen. Hoch oben über den Dächern lässt sich auch der Sonnenuntergang wunderbar beobachten.

Treffpunkt für die rund eineinhalbstündige Führung ist am Sonntag um 16 Uhr vor dem Rathaus am Heilbronner Marktplatz. Die Mindestteilnehmerzahl ist 5, maximal können 35 Personen teilnehmen. Eine Anmeldung ist nur für Gruppen ab 10 Personen erforderlich. Der Preis beträgt für Erwachsene 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Information in der Kaiserstr. 17 in Heilbronn unter Telefon 07131 56 22 70, per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de und online unter www.heilbronn-marketing.de.