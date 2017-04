Die Fichte – Baum des Jahres 2017

Eigentlich ist es dem nordischen Nadelbaum in Deutschland in den meisten Lagen zu warm. Trotzdem ist die Fichte heute die zahlenmäßig stärkste Baumart: Als „Brotbaum des Waldbesitzers“ machte die genügsame Fichte Ende des 18. Jahrhunderts auch in Deutschland eine steile Karriere – und steht heute in der Kritik zu ungesunden Monokulturen zu führen. Sie ist aber auch ein wichtiger Lieferant für Waldhonig – und möglicherweise der älteste Baum Europas. Bei der Sonntagsführung in den Hohenheimer Gärten stellen die Gartenexperten Dr. Robert Gliniars und Armin Niessner den Baum des Jahres 2017 vor.

Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro)