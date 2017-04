SonntagsmuffelSonnenSpaß

Liebes Tagebuch.

Wow! Was für ein Sonntag – muffelig bin ich aufgewacht und radelte zum Club der Halle 02. Dort haben wir zusammen gesungen und lecker Kakao getrunken.Die Sonntagsmuffelwolke verzog sich ad hoc mit Sonnenspaß, Yoga, Körperbemalung, Smoothies, Energyballs und zauberhaftem Bummeltechno, tanzen auf der Wiese und chillen.Ich wünschte jeder Sonntag wär’ so wunderbar - tagsüber feiern, Montags fit und munter in die Woche starten.Schnapp dir also dein Popöchen und schwing’ ihn zur Halle02, wenn du am Ende des Tages einen so oder so ähnlichen Tagebucheintrag schreiben möchtest.Für alle Ernsten unter euch: Packt euch am Humorzipfel und kommt auch. Wir lieben euch.Die PYURE-Crew lädt ein zu einer bewussten DaytimeParty in Heidelberg.°°° no alcohol, no drugs, no sexism, no racism! °°°Dafür: Friede Freude veganer Eierkuchen! Oh ja!