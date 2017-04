Sonnwendfeier am Neckarstrand

Junge Bands und die Altmeister der Mittelalterszene "Des Geyers schwarzer Haufen". Großes Sonnwendfeuer. Bewirtung.

Sie ist unbestreitbar die schönste Flaniermeile im nördlichen Landkreis: die Offenauer Johann-Michl-Promenade direkt am Neckarufer. Stimmgewaltig austragen, wer den besseren Sound hat, dürfen auf ihr am längsten Tag des Offenauer Jubeljahrs, mit harten Riffs und klingenden Grooves, junge Musikerinnen und Musiker. Wenn später das helle Sonnwendfeuer seinen flackernden Schein über Wellen und Ufer tanzen lässt, dürfen die Altmeister der Mittelalter-Szene den Ton angeben.Die drei Spielmänner von „Des Geyers schwarzer Haufen“ haben mit ihrer handgemachten Musik auch in der Gegenwart jede Menge zu sagen. Ihre Trinklieder und frechen Weisen gegen die Obrigkeit transportieren eine Botschaft, die kein Verfallsdatum kennt, vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Auf einer Vielzahl nachgebauter historischer Instrumente führt die Truppe am Offenauer Neckarstrand ihr gespannt lauschendes Publikum spielend durch die Zeit.

www.des-geyers-schwarzer-haufen.de