Geboren um zu klingen, zu leuchten und euch leuchten zu lassen.

Wir spielen für euch – hört hin und lasst es fließen!

Seit unserer ersten Show (April 2007) in einem Klassenzimmer vor knapp 100 Leuten sind 7 Jahre ins Land gezogen, wir sind um 250 Konzerte reicher und haben musikalisches Top-Niveau erreicht. Gigs in Justizvollzugsanstalten, Filmfestivals, Schaufenstern von Musikgeschäften, verlassenen Kirchen, US-Militärstützpunkten, Kinosälen, großen und kleinen Clubs sowie sämtlichen Open Airs bezeugen nicht nur unsere Kreativität sowie Professionalität, sondern haben eins gemeinsam: unsere Musik kommt mehr als positiv an und verbindet die Massen, und das sogar und vor allem bei Genre-fremdem Publikum. Liebhaber von Jazz, Blues, Klassik, Pop- und Elektrofans feiern uns immer wieder, wenn sie die Gelegenheit haben, uns live zu sehen und zu hören!

Wir sind keine typische „Metal-Band“ – diese Schublade ist uns zu eng! Davon haben sich auch immer wieder Juroren aus diversen Bandcontests überzeugen lassen. Sons of Sounds funktionieren nicht nur im Hard &Heavy Sektor, sondern trotz der stilistischen Härte unglaublicherweise auch bei der breiten Masse. Art/Prog. Rock & Heavy Metal (Wir nennen es einfach „Free Metal“) ist nur die Verpackung, in der die Message ins Publikum findet, letztendlich sind es die Melodien, Harmonien und Texte, welche Magie erzeugen … und dafür sorgen, dass immer dort, wo unsere Songs erklingen, etwas passiert – etwas Besonderes, das sich nicht in Worte fassen lässt!

Sons of Sounds nehmen dich mit auf eine musikalische Reise, in der du die Welt neu erschaffst, in der du aus deiner Welt ausbrichst und wieder auf deine innere Stimme hörst. In der du begreifst, dass Vertrauen dich stark macht, und in der du erkennst, dass du alles erreichen kannst, was du willst! Denn unsere Musik und unsere Texte lassen in unruhigen Zeiten eine neue, menschlichere Welt auferstehen.