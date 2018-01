Sonsorol (Palau), Mikronesien: Migration und kulturelle Identität im Pazifik

Die Insel Sonsorol zählt zu den abgelegensten im Pazifik. Doch spürt man auch hier die Auswirkungen von Globalisierung und sozialem Wandel. Immer mehr Menschen verlassen ihre Insel und gehen nach Saipan, Guam, Hawai‘i sowie auf das Festland der USA.

Zwar war Mobilität schon immer Teil ihrer Kultur, in der weite Fahrten mit Auslegerbooten eine große Rolle spielen, die aktuelle Migration erreicht jedoch eine andere Größenordnung und hat weitreichende Folgen für die Inselbevölkerung. Welchen Einfluss haben diese Entwicklungen auf die kulturelle Identität der Menschen? Wie wird in diesem Kontext sonsorolesische Tradition gelebt? Und wie wird kulturelles Wissen an die in der Migration aufwachsenden Kinder weitergegeben? Vor dem Hintergrund eigener Feldforschungen in Mikronesien und den USA gibt der Vortrag Einblicke in große Veränderungen auf einer kleinen Pazifikinsel.

Referentin: Dr. Stephanie Walda-Mandel, Übersee-Museum Bremen

Veranstalter: Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde e.V. (GEV)

