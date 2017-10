Sophisticated Ladies

Mit Fola Dada, Gesang; Bobbi Fischer, Piano und Jens Loh, Bass, in Kooperation mit dem Kunstverein Korntal-Münchingen und dem Verein Jazz-Kultur e.V.

Künstlerinnen wie Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone sind Vorbilder für viele Sängerinnen und haben sie geprägt, inspiriert und begeistert. Ella Fitzgerald wäre im Jahr 2017 100 Jahre alt geworden, Billie Holiday 102. Wer so lange präsent sein kann, muss etwas Besonderes haben. Fola Dada, Bobbi Fischer und Jens Loh am Bass werden sich in diesem Konzert inmitten der Jahresausstellung des Kunstvereins diesen Besonderheiten widmen. Die Stuttgarter Künstler gleiten von ausgewählten Jazz Standards über kleine Anekdoten zu den verschiedenen Interpretinnen und werden neue Einblicke in das künstlerische Schaffen und in die Lebensgeschichten geben.