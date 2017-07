× Erweitern Elke Ursinus Soul'Mam

Die etwas andere Art zu covern, abgefahrener Hiphop, PopRock, Mowtown Classics, Black Soul Music – Wenn Marc Imam (Gitarre, Bass, Klavier, Gesang), Tobias Haase (Gitarre, Bass, Klavier, Gesang) & Florian Wizemann (Drums, Tenorhorn) auf die Bühne gehen, dann brennt die Luft. Wer auf Black Music, Popsongs, Funk & Soul steht, wer Jazz & Blues mag, der kommt zu 2000 % auf seine Kosten.

Von Marvin Gay bis Ed Sheeran, von Kool and the Gang bis zu den 21 Pilots und auch alte Folk + Rockklassiker werden in dieser Art dargebracht. Zwanzig Minutenversionen zum Grooven und Abtanzen sind ein krasser und einzigartiger Gegensatz zu den 3 Minutenliedern anderer Bands. Sowas hört und sieht man sehr selten. Neben den Covers bietet die Band ihre absolut hitverdächtigen Kompositionen an, bei denen die Beats direkt in die Beine gehen und die Texte jeden sofort mitreißen. SOUL´MAM – Fine Livesound For Dance Floors

(Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt!)