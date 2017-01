Soul 2 Soul

Mit den neuesten Tunes von Hip Hop über R&B, von Dancehall bis Reggaeton, Soul über Funk zu Moombahton, NuSchool wie OldSchool, werden unsere 2 Urban Heads alles auf Boxen knallen. Let's make an' epic night ...

An den Decks stehen für Euch:

DJ POLIQUE Hits: "Don't Wanna Go Home" " BB Link Up" "The Worst Way"

3 x #1 i Tunes Charts

3 x #1 German MTV Urban Charts

2 x #1 Shazam Charts

DJ STEVE MONEY (Soul2Soul)

Tune in ... join the community an be a part of Soul2Soul ... check-in to your original brand ...

Soul2Soul Doubletime:

Bis 23 Uhr auf alle Getränke mit der Doubletime Karte!

Diginights DEAL:

Mit DN Voranmeldung bis 23 Uhr 5 Euro Eintritt sparen!

Diginights WIN:

Zudem verlosen wir unter allen vorangemeldeten diginights Usern 3 x 2 Gästelisteplätze.