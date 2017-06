Soul 2 Soul

Mit der Summer-Closing Party Mitte Juni im Creme 21 verabschiedete Soul2Soul sich in die in die wohlverdiente Sommerpause. Traditionell könnt ihr uns schon seit Mitte Mai jeden Samstag auf Ibiza im Swag Club bei unserer Soul2Soul Partyreihe besuchen. Außerdem findet jeden Mittwoch der Soul2Soul Badgirls Club im Swag Club auf Ibiza statt. Für alle die Ibiza zu weit oder zu aufwendig ist, laden die Veranstalter in der Sommerpause in diesem Jahr zu zwei offiziellen Soul2Soul Beach Partys und zu einer Soul2Soul Summerbreakparty! Sommer steht für Open-Air, was passt da besser als der Besuchermagnet Hip Island in das Konzept? Der Heilbronner Stadtstrand ist eine richtig gute Adresse um im Sommer unter freiem Himmel zu feiern.Verantworlich für die Feierei sind neben der genialen Location auch die Musikverantwortlichen, die am Freitag, den 21. Juli aus keinen geringeren als DJ RAPTURE & DJ STEVE MONEY bestehen, die die Besten und aktuellsten RnB & Hip Hop Club Beats im Hip Island spielen.Seid also am Freitag, den 21.07 dabei, wenn sich die bekannteste Urnbanmusicpartyreihe aus Heilbronn erneut unter freien Himmel die Ehre gibt.An den Decks stehen für Euch:

DJ RAPTURE (Bend Ova / Shake it Right / Overboard / Clubcrushers)DJ STEVE MONEY (Soul2Soul)

Tune in ... join the community an be a part of Soul2Soul ... check-in to your original brand ...