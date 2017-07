Soul Destiny – SoulBlues & Funk

Diese Band entführt bekannte Songs aus ihrem gewohnten Umfeld, um sie in anderer Umgebung neu zu entdecken. Es werden also Pop-Rock-Soul-Hits kreativ behandelt und interpretiert. Viele dieser Songs haben das Potenzial, sich auch mal von anderer Seite zu zeigen. Manchmal sind es nur kleine Veränderungen, die Großes bewirken. Die Zutaten dieser Entdeckungsreise sind Soul, Blues & Funk!

Dafür hat das Schicksal fünf Seelen zusammengeführt, die nicht nur musikalisch harmonieren. Zu der ausdrucksstarken Stimme von Eva Beraus gesellen sich am Bass Manfred Gössl, an der Gitarre Volker Haag, sowie Uwe Rodi an den Keyboards und Matthias Wagner on Drums – Eine Band, die Abenteuerlust und ansteckende Spielfreude auf die Bühne bringt!