Soul Diamonds „Debut Night“

We love soul music! Eine sehr lange, intensive und freundschaftliche Zusammenarbeit in verschiedensten Besetzungen ist die Basis für das besondere und erfolgreiche Konzept der "Soul Diamonds", die Obi Jenne 2009 ins Leben gerufen hat und die nun mit absolutem Kultstatus, den sie sich mit ihren Auftritten im BIX erarbeitet haben, für Furore sorgen.

Zudem existiert eine große Leidenschaft aller Bandmitglieder für den Soul/R&B/Souljazz der 60er bis 80er Jahre. Fern von aktuellen Modetrends widmet sich das Programm den Klassikern des Funk und Soul, des Jazz und Blues, u. a. den Stücken von Stevie Wonder, Marvin Gaye, Chaka Khan, Aretha Franklin, Prince, Les McCann, Grover Washington Jr., JB und vielen mehr. Immer steht neben der beeindruckenden Virtuosität der Musiker der Spaß im Vordergrund. Unbändige Musizierfreude und Vielfalt treffen auf "Platin"-ausgezeichnete Songs und absolute Klassiker werden in bestechenden Versionen interpretiert.

Dies ist ein Abend der besonderen Premieren bei den Soul Diamonds!

Das erste Mal wird der Sänger James Brown dabei sein. Aufgewachsen in Norfolk, Virginia, und nicht zuletzt mit einem großen Namen ausgestattet, singt er seit seinem zwölften Lebensjahr mit professionellen Bands in seiner Heimat. Rund um das Jahr 2000 war er als Solist mit der US Air Force Band bereits 3 Jahre in Deutschland unterwegs, bevor er sich 2012 dazu entschlossen hat, sich in Kaiserslautern niederzulassen. Er bereichert seither die europäische Szene mit seiner wunderbaren Stimme und energiegeladenen, authentischen Performance.

Die in Swaziland/Südafrika geborene Sängerin Nicole Hadfield kam ähnlich wie Brown im Jahr 2000 nach Deutschland. Aus einem Urlaubsbesuch ist schließlich die zweite Heimat geworden. Ausgestattet mit unglaublicher Präsenz, Wärme und Humor ist sie eine Künstlerin, deren Magie einen nicht mehr los lässt.

Bereits 2005 spielte Nicole bei Events wie der MTV Campus Invasion oder dem NewPopFestival mit Acts wie Katie Melua und Joss Stone. Es folgten Highlights wie Rock am Ring, Nuke Festival oder zahlreiche Supports für Joe Cocker, Curse, Söhne Mannheims, Manu Chao, Silbermond, Massive Töne, Gentleman etc.

Man darf gespannt sein, wie die Instrumentalisten der Soul Diamonds heute bei dieser Premiere im BIX mit ihren neuen GastsängerInnen interagieren werden!

Besetzung: Nicole Hadfield, Eva Leticia Padilla, James Brown (voc); Dany Martinez (voc, guit); Ull Möck (keys); Erwin Schmidt (b); Obi Jenne (dr)