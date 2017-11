Soul Diamonds feat. Alex Auer

× Erweitern Alex Auer

„We love soul music!“ Unter diesem Motto vereint Bandleader Obi Jenne die von ihm 2009 gegründete „All Star Band“ Soul Diamonds. Eine hochvirtuose und interessante Zusammensetzung an ausgezeichneten Musikern aus Jazz, Blues, R&B, Pop und Souljazz geht in der wohl berühmt-berüchtigsten Soulband Stuttgarts auf.

Dabei verbindet die Mitglieder eine sehr lange, intensive, respektvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ziel, das Publikum stets aufs Neue zu begeistern. Neben den monatlichen Kultgigs im BIX gibt es Gastspiele bei Festivals sowie private Veranstaltungen. Zudem existiert eine große Leidenschaft aller Bandmitglieder für den Soul/R&B/Souljazz der 60er bis 80er Jahre. Fern von aktuellen Modetrends widmet sich das Programm den Klassikern des Funk und Soul, Jazz und Blues, u. a. den Songs von Stevie Wonder, Marvin Gaye, Chaka Khan, Aretha Franklin, Prince, Les McCann, Grover Washington Jr., JB und vielen mehr. Immer steht neben der beeindruckenden Virtuosität der Musiker der Spaß im Vordergrund. Unbändige Musizierfreude und Vielfalt treffen auf mit "Platin"-ausgezeichnete Songs und absolute Klassiker werden in bestechenden Versionen interpretiert. Dieser Abend gehört den besonderen Arrangements von Klassikern und neuen Stücken, bei denen eine komplette Bläsersection die Band und die Sänger unterstützt. Eigens für die Soul Diamonds hat Libor Sima maßgeschneiderte Arrangements von Stücken von Prince, Jacko oder Stevie Wonder bis hin zu neuen Tunes im Retrosound von Snarky Puppy und Co. angefertigt. Die Bühne wird voll sein mit wunderbaren Bläsern - den Funky Radio Horns - wie Axel Schlosser von der HR-Big Band, Klaus Graf und Libor Sima vom SWR.

Alex Auer hat sich vor allem als Gitarrist einen Namen gemacht. Dass er aber auch ein begnadeter Sänger und ein kreativer Sessionplayer ist, wird er an diesem Abend einmal mehr beim Konzert der Soul Diamonds unter Beweis stellen.Die Keywords für diesen sicher unvergesslichen Abend sind: Groove, Soul and Fun! So come along, you will love it.

Der VVK für dieses Soul Diamonds Konzert startet am Di, 17.10. um 16 Uhr.