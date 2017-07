Seit elf Jahren tobt die Soul Explosion erfolgreich durch die Stuttgarter Clubs. DJ King Dynamite wird wieder die Pferde satteln und von Berlin Kreuzberg aus direkt ins BIX nach Stuttgart Mitte „reiten“. Natürlich mit den Satteltaschen voller seltener Funk-45s. Wie seit elf Jahren wird auch bei der Jubiläumssause die Tanzfläche bereits um Mitternacht wie verrückt kochen. Bis sich die Tanzbeine verknoten und wieder lässig entknoten. Bis zum Morgengrauen werden wir die goldene Periode des Soul und Funky Soul, des Latin Funk und des Boogaloo feiern als gäbe es keinen Morgen.

So check out the Party at BIX!

ALL KILLER - NO FILLER! ALL RAW, HARD AND GENUINE! ALL SOULFUL DYNAMITE! NO REISSUES! NO COMPILATIONS! NO BULLSHIT!