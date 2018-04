× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Die Zeile aus dem Soul-On Track „Hör mir zu“ klingt wie das Lebensmotto von Frontmann Steven Elijah. Dabei liegt für ihn als Legastheniker nichts ferner, als eine Band zu gründen, um das Publikum mit Rap-Texten zu begeistern.

Doch genau das hat Steven Elijah getan. Und was die Jungs von Soul-On rund um ihren Bandleader auf der Bühne zaubern, ist einzigartig. Manchmal kommt es eben komplett anders als man denkt. So auch bei den Anfängen, Steven lernt den aus New York stammenden Sänger/Gitarrist Kevin Jones kennen und geht zu ihm in den Gesangsunterricht. Gemeinsam fangen sie an Songs zu schreiben – zwei Welten treffen aufeinander: Sprechgesang und Soul verbinden sich mit rockigen Singer/ Songwriter-Lyrics, rheinhessisches Herz mit New Yorker Visionen. Das dynamische Crossover tragen und bereichern kurz darauf die Bandmitglieder Hans Kaulbach (Keys), Stefan Ivan Schäfer (Gitarre), Matthias Malinowski (Bass) und Frederic Michel (Drums).

Soul-On, das sind Texte, die die Seele berühren, eine Biografie, die Mut macht und immer wieder einfordert: „Gib nicht auf, du schaffst das, wenn du an dich glaubst!“