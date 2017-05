Ein weiteres Jahr Soul2Soul in Schwäbisch Hall geht zu Ende, 'Time to say good bye'. Wir machen Pause - kommen aber wieder, versprochen! In der Zwischenzeit geht es für uns auf die Insel nach Ibiza. Zum Summer Closing fahren die Veranstalter nochmal ganz Besonders auf um den Soul2Soul Anhängern einen würdigen Abschluss zu gebühren. R‘n’B, Soul & Hip Hop mixed by: DJ REG (Soul2Soul) DJ CLIPSE (Soul2Soul)