St. Augustinus-Saal

Ihre musikalische Sozialisation erfuhren die fünf Musiker zweifellos in den 1970-er Jahren, vielleicht der farbigsten und experimentierfreudigsten Ära der Rockgeschichte. Das hört man dem Repertoire der seit 2005 bestehenden Band sofort an. Es wirkt kein bisschen angestaubt, wenn SOULED OUT live Songperlen von Eric Clapton, den Allman Brothers, Stevie Ray Vaughan, John Hiatt u.v.a. mit einer guten Portion Leidenschaft und Raffinesse interpretieren. Frisch, zeitlos, mit Ecken und Kanten, handwerklich sauber gespielt und immer mit dem speziellen SOULED OUT-Drive, der die ständig wachsende Anhängerschaft der Gruppe mobilisiert – das sind die Live –Qualitäten mit denen Ralf Lutz (vocals, harp, Percussion), Rainer Ohlhausen (Bass), Boonkid Jackson (Drums), Thomas Merx (el. und akust. Gitarre, vocals) und Thomas Brenner (el. und akust. Gitarre) stets punkten. Ein weites musikalisches Spektrum, mal eher akustisch-folkige Songs, dann wieder knochentrockene Blues-Rock-Titel oder funkig-soulige Töne.