SoulJazz! Musik von Cannonball Adderley und Hank Mobley

Packender Groove, Schmeichelnder Soul, Eingängige Melodien und garantiert gute Laune. All dies packen die Protagonisten des Soul-Jazz Cannonball Adderley und Hank Mobley in ihre Kompositionen, die sie mit Leichtigkeit aus ihrem Alltag entführen. In den frühen 1960er Jahren entstanden, ist der SoulJazz eine Weiterentwicklung des Hardbop, der auf schöne Melodien setzt und Elemente des Blues, Soul und Gospel vereint. An diesem Abend lädt die renommierte Stuttgarter Pianistin Gee Hye Lee ein ausgewähltes Quartett in die Kiste, um mit Ihnen diese wunderbare Musik zu Zelebrieren. Gee Hye Lee - Piano Jürgen Bothner - Tenorsaxophon Dan Roncari - Altsaxophon Joel Locher - Bass Jonas Horneber - Drums