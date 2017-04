Das Tagessymposium "Sound in animation, comics and illustration" lädt im Rahmen des diesjährigen Internationalen Trickfilmfestivals (ITFS) interdisziplinäre internationale Experten aus Praxis, Lehre und Forschung nach Stuttgart ins Literaturhaus ein. Behandelt werden Themen wie "Filmmusik für Animation", "transkulturelle Zusammenarbeit für Animations-Soundtracks", "Soundwords in Comics" und "Sounddesign-Anwendungen in interaktiven Comics". In Zusammenarbeit mit der Society of Animation Studies, der School of Art, Design and Media an der Nanyang Technological University Singapore, dem Institut für Medienwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen, der AG Animation und dem Literaturhaus Stuttgart.15,- Euro (Tageskasse / frei mit Akkreditierung oder Festivalpass ITFS)