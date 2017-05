Sound of London

THOMAS TESLA (Republic Artist / London)GERO JANSEN (EE-Records / Intec Digital)SCHOENLOCKER (Bukowski-live)Besuch aus UK im Bukowski: Thomas Tesla ist ein Universalgenie im sagenumwobenen Londoner Nachtleben, und tagsüber natürlich auch, denn der Mann ist als Plattenlabelchef, Partyveranstalter, DJ und Producer äußerst renommiert. Republic Artists heißt sein Event, das im legendären Club Factory und anderen Locations für über 1000 Leute steigt, und das sich zu einer der beliebtesten Reihen in der ganzen Stadt gemausert hat. Seine Bootsparties sind Wochen im Voraus ausverkauft, und als DJ hat er alle relevanten Läden in London bespielt, aber auch bei Gigs im Ausland, sei es in Südafrika, Prag oder auf Ibiza, für echte Furore gesorgt. Heute ist er mit einem Haufen Deep House und Techno im Gepäck zum ersten Mal im Buko, wo ihm Gero Jansen und Schoenlocker Geleitschutz geben.