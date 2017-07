Mit Acts wie Annenmaykantereit, Chefket, Enno Bunger, KUF, Lotte, Planetarium und Walking on Rivers wartet das Festival »Sound of the Forest« auch dieses Jahr wieder mit einem internationalem Line Up auf. Darüber hinaus sind Hundreds, Bukahara, The Wholls, Enno Bunger, WOMAN, Sea Moya und viele mehr mit dabei.

Dann heißt es vier Tage Electronic, Indie und Pop im Wald.