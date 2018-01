Source Of Levitation & AS SANITY FADES + Special Guest

Source Of Levitation

Melodic Groove Death Metal aus Balingen

(est. 2014 – mit Mitgliedern von Bowtome/Ex-Fearpleasure/ Ex-Fallen Yggdrasil/Ex-Stormhunter, Ex-Dark Assault/Ex-Descent, Ex-Traitor/Ex-Heap of Ruins, Ex-Aeveron/Crush)

AS SANITY FADES

Death Metal aus Winterthur (CH)

(As Sanity Fades entstanden 2004 aus den 1994 in Winterthur gegründeten Epitaph. Im Melodic-Deathmetal verankert, experimentiert die Band gerne mit Samples aus dem klassischen und dem elektronischen Bereich und scheut sich auch nicht davor Einflüsse aus Black- und Thrashmetal zuzulassen. Das aktuelle Line-Up besteht nebst ASF Gründungsmitgliedern Bassist Roger und Gitarrist Bruno aus Schlagzeuger Nik (ex-Censored), Gitarrist Marco (auch The Kate Effect) und Sänger Steve (auch Hyperium).

Die beiden Alben «mentally disturbed» 2007 und «gefangen» 2010 sind auf Spotify hörbar. Ein neues Album ist in Arbeit.)