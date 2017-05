Sowas machen HipHopper!

ILL-Abilities: Spektakulärer Breakdance auf Händen und Krücken: Lazylegz aus Kanada hat bereits 2008 bei Kultur vom Rande schwer beeindruckt. Jetzt bringt er seine Crew mit: zwei Jungs aus den USA, einen aus Chile und einen aus den Niederlanden.

Gemeinsam zeigen sie, was man alles erreichen kann, wenn man an sich glaubt – und wie man Hindernisse überwindet und für sich das Beste aus allem macht. Ihre Show heißt deshalb auch: „No excuses, no limits!“ (Keine Ausreden, keine Grenzen!)

Mit:David Sergio „Checho“ Miranda Carvajal (Chile), Jacob „Kujo“ Lyons (USA), Luca „Lazylegz“ Patuelli (Kanada), Redouan „Redo“ Ait Chitt (Niederlande), Tommy „Guns“ Ly (USA)

Graf Fidi: Rapper aus Berlin, leidenschaftlicher Botschafter für Inklusion und Barrierefreiheit, nimmt sich selbst und seine Behinderung schon mal in den eigenen Texten auf die Schippe nimmt.Nachmittags ab 14 Uhr gibt es bereits

HipHop-Workshops und ab 16.45 Uhr offene Bühne am Festivalzelt.