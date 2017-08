Space is the Place

Im Kalifornien der 70er Jahre träumt ein Mann von einer besseren Zukunft für die schwarze Bevölkerung der Vereinigten Staaten: Musik-Prophet Sun Ra (gespielt von Sun Ra), der viele Jahre durch das Weltall und verschiedene Zeitdimensionen reiste, ist nach seiner Rückkehr auf die Erde bereit, seine Botschaft zu verkünden. Die Erlösung der Unterdrückten will er nicht etwa durch politische Reden erreichen, sondern durch die Macht der Musik, die er als intergalaktisches Medium der Friedensstiftung sieht. Er will einige Auserwählte in seinem Raumschiff mit ins All nehmen, um sie vor der Diskriminierung und Gewalt auf der Erde zu bewahren. Doch die NASA kommt Sun Ras geheimer Agenda auf die Schliche und will, genau wie der mysteriöse Overseer (Raymond Johnson), den Abflug der Rakete verhindern. Doch Ra gibt nicht auf, auch nicht, als er entführt wird: Jazz soll die Menschheit retten.