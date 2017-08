Schultütenfest mit Akkordeonjugendtag

× Erweitern Sky Dragster im Skyline Park

ABC-Schützen aufgepasst! Der Skyline Park lädt alle Erstklässler am Wochenende nach dem ersten bayerischen Schultag zu einem kostenlosen Besuch in den Park ein.

Bitte Nachweis über Einschulung mitbringen. Außerdem erhält jeder Erstklässler eine Überraschungstüte mit vielen kleinen Geschenken. Zudem gibt es an beiden Tagen ein buntes und lehrreiches Programm „Sicher zur Schule und sicher nachhause“. Ein Fahrradsimulator ein Verkehrszeichen-Quiz und ein Bewegungsparcours mit Skateboard, Fahrrädern und Segways. Für musikalisches Rahmenprogramm ist auch gesorgt, denn der Akkordeonjugendtag des Deutschen Harmonikaverbandes findet am Samstag, 16. September, im Allgäu Skyline Park statt. An mehreren Spots im Park werden rund 100 Nachwuchsmusiker ihr Können live demonstrieren.

Öffnungszeiten Saison 2017

01. April bis 5. November 2017 von 09.00 bis 18.00 Uhr (Die tagesaktuellen Öffnungszeiten finden sich auf der Homepage.)