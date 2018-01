Spätschicht im Wildpark mit Gonzo'N'Friends

× Erweitern Spätschicht Wildpark Bad Mergentheim Gonzo'N'Friends

Für alle, die den Arbeitstag mit Überstunden und "gepflegt-manierlichem Übermut" abschließen möchten...! ;-) Das beste Meeting des Tages, ein Workshop der anderen Art und noch ein letzter erfolgreicher Termin zu vorgerückter Stunde.

Ab sofort ist die Feierabend-Außenstelle aller Firmen im Umkreis an jedem 1. Donnerstag des Monats ab 19:00 Uhr in unserem Erdhaus für noch nicht ausgelastete Arbeiter, Angestellte und Manager zum Abfeiern geöffnet. Bei besten Wildpark-Happen, Colasprudelapfelschorlebier, superben Weinen, edlen Spirituosen, geiler Mucke und ausgelassener Stimmung grooven wir uns ins beinahe Wochenende...GONZO und seine Friends sind in ganz Deutschland bekannt und unterwegs bei kleinen Gelegenheiten und bei größten Firmenveranstaltungen - die Band covert nicht, sondern interpretiert! Mit einem Repertoire von über 400 Songs ist Abwechslung garantiert, egal ob konzertant oder Party Musik..... Alles ist möglich!

Wir freuen uns auf Euer Kommen - bis dahin viele Grüße von Eueren Service-Warriorn aus dem Team Wildpark!

Beginn: 19:00 Uhr direkt am Erdhaus --> (Parkplätze sind direkt am Erdhaus vorhanden - Von der B290 abbiegen und gerade aus in den Wald der Beschilderung folgen.) ( 49°28'17.4"N 9°47'03.4"E )