Was macht ihn aus, den Schwaben, was steckt in ihm, was hält ihn zusammen und bei Laune? Worin liegt sein Humor, warum ist er so eigen, warum so grübelnd? Woher kommt sein Erfindungsgeist, woher der Forscherdrang und woher nur sein Hang zum Philosophieren? In welchen Sphären schwebt er und kann er jemals einen Überblick bekommen? Warum wird er so oft belächelt, warum erntet er so oft nur Kopfschütteln? Wo kommt das Absurde in ihm her, woher das Kluge, woher sein Geist und woher seine Einfalt, woher sein Phlegma, woher das Fernweh? Was treibt ihn an, wo will er hin und was macht er um Himmels Willen, wenn er in der Fremde keine Spätzle mit Soß kriegt?

Berlin bildet sich einiges darauf ein, so international zu sein. Der Migrantenanteil liegt in Baden-Württemberg mit knapp 27% aber höher. Hamburg ist stolz auf seine Wirtschaftskraft, doch die meisten deutschen Weltmarktfirmen sind im Musterländle zu Hause, wo auch die Arbeitslosenquote die niedrigste der ganzen Republik ist. In Sachsen glauben sie, man habe einen besonders lustigen Dialekt, dabei bleibt das Schwäbische unübertroffen.

Mit: Berthold Biesinger, Bernhard Hurm

Szenische Einrichtung: Gerd Plankenhorn

Musikalische Leitung: Wolfram Karrer