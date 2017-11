Spanischer Klavierabend

Freuen Sie sich auf eine musikalische Begegnung mit der Pianistin Uta Weyand, die ja in Reutlingen wahrhaft keine Unbekannte ist. Viele Jahre lang unterrichtete sie am Königlichen Konservatorium in Madrid. Sie hat sich vor allem für ihren Einsatz als leidenschaftliche Interpretin der spanischen Klavierliteratur höchste Anerkennung erworben. Folgerichtig ist auch das Programm ihres Klavierabends spanischen Komponisten gewidmet.

Details:

Domenico Scarlatti (1685-1757) 3 Sonaten

Jesús Bal y Gay (1905-1993) 3 Hojas de Album (Albumblätter)

Rosa García Ascot (1902-2002) Petite Suite

Manuel De Falla (1876-1946) Nocturno

Vals-Capricho

Fantasía Baética

Isaac Albéniz (1860-1909) Almería und Triana aus der Suite Iberia

Enrique Granados (1867-1916) Valses poéticos

Xavier Montsalvatge (1912-2002) 3 Divertimentos sobre temas de autores olvidados

Sonatine pour Yvette

Mit Werken von Domenico Scarlatti bis Xavier Montsalvatge spannt Uta Weyand den Bogen ihres spanischen Klavierabends vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Mit Manuel de Falla, Isaac Albéniz oder Enrique Granados sind einige der bekanntesten spanischen Komponisten zu hören. Gleichzeitig bringt dieser Abend aber auch die spannende Begegnung mit spanischen Komponisten wie Xavier Montsalvatge, Jésus Bal y Gay oder Rosa García Ascot, die hierzulange weitgehend unbekannt sind.