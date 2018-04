Resonanz und Entfremdung als Spannungspole eines gelingenden Lebens?

Die Welt wächst und mit ihr die Lebensoptionen und Handlungsmöglichkeiten eines großen Teils der modernen Welt. Trotz dieser zugenommenen "Reichweitenvergrößerung" nehmen Zeiten - so ein Befund der Glücksforschung - die Menschen mit Tätigkeiten verbringen, die sie glücklich machen, ab. Stimmt das und wenn ja, warum ist das so. Mit den spannenden Thesen des Soziologen Hartmut Rosa und seines zentralen Begriffs der Resonanz möchte ich an diesem Abend mit ihnen über dieser Frage und die von ihm vorgeschlagenen Lösungswege diskutieren.