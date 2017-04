Die Sparkassen Challenge Heilbronn powered by Audi bietet erneut ein Großaufgebot an Welt-, Europameistern und Top-Sportlern der Triathlon-Szene, die um den heiß begehrten Sieg kämpfen werden. Neben dieser Elite des Triathlonsports gehen auch wieder bis zu 2.500 FreizeitsportlerInnen an den Start. Das Kräftemessen findet auf drei Distanzen statt: Challenge Half: Schwimmen: 1,9 km, Radfahren 90 km, Laufen 21 km Olympische Distanz: Schwimmen: 1,5 km, Radfahren 47 km, Laufen 10 km Volksdistanz: Schwimmen: 0,5 km, Radfahren 23 km, Laufen 5 km Neu in diesem Jahr ist eine eigene Firmenwertung bei allen Wettbewerben, die als Firmenstaffel ausgetragen wird. Jeder Teilnehmer eines Teams absolviert also nur eine der drei Disziplinen.